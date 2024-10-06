صفقة أمريكية محتملة، إعلام عبري يكشف كواليس الرد الإسرائيلي علي إيران

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عرضت على تل أبيب حزمة تعويضات إذا امتنعت عن مهاجمة أهداف معينة في إيران.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فإن واشنطن عرضت دعما دبلوماسيا ومساعدات عسكرية إضافية مقابل عدم مهاجمة أهداف معينة بـ إيران.

الرد الإسرائيلي على هجوم إيران

وأشارت هيئة البث نقلا عن مصدر إسرائيلي قوله إن واشنطن حليفة لتل أبيب وهي مستعدة للاستماع لها لكن ستفعل ما يلزم لحماية مواطنيها وأمننا، مضيفا أن قيادة جيش الاحتلال العليا تعقد مناقشات إضافية لخطط الرد المحتمل على إيران.

وأكد المصدر الإسرائيلي، أن الرد على إيران سيكون قاسيا.

جيش الاحتلال يستعد لعمل مهم ضد إيران

وقالت القناة الـ13 العبرية، في تقرير لها أمس السبت: "جيشنا يستعد لعمل مهم ضد إيران ونتوقع تعاونا من حلفائنا، والغرب أدرك أننا مصممون على الرد على إيران".

وكشفت تقارير إعلامية، عن موافقة الكابينت الإسرائيلي على مهاجمة إيران، ردا على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران مؤخرا ضد أهداف في تل أبيب.