وسط أجواء مشحونة بالتوتر، تفاصيل ما دار في الاتصال الهاتفي بين نتنياهو وبايدن

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تحدثا هاتفيا، مساء اليوم الأربعاء، وسط توترات مع إيران.

بايدن يهاتف نتنياهو

وكان مكتب نتنياهو أعلن في وقت سابق أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع بايدن.

وكشف بيان البيت الأبيض أن نائبة الرئيس، كامالا هاريس، انضمت إلى الاتصال.

ولم يتحدث بايدن ونتنياهو اللذان تربطهما علاقة متوترة، منذ قررت إسرائيل الهجوم على حزب الله في لبنان.

خطط إسرائيل للرد علي ايران

وقال موقع أكسيوس أن الرئيس بايدن تحدث عبر الهاتف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وناقش خطط إسرائيل للرد على إيران.

وقال البيت الأبيض إن نائبة الرئيس هاريس انضمت أيضًا إلى المكالمة.

كانت المكالمة هي الأولى بين بايدن ونتنياهو منذ 21 أغسطس، وتأتي في الوقت الذي تدرس فيه إسرائيل شن هجوم كبير ضد إيران من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد حربها الإقليمية بشكل كبير.

واجتمع نتنياهو لساعات مساء الثلاثاء مع كبار الوزراء ورؤساء الأجهزة العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية لمناقشة نطاق وتوقيت الهجمات الإسرائيلية، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين.

ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن من المتوقع أن يكون الرد كبيرا، ومن المرجح أن يشمل مزيجا من الغارات الجوية على أهداف عسكرية في إيران وهجمات سرية مثل الهجوم الذي قتل فيه زعيم حماس إسماعيل هنية في طهران.

ومن المقرر أن يعقد نتنياهو غدا الخميس اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني. ووفقا للقانون الإسرائيلي، يحتاج رئيس الوزراء إلى تصويت مجلس الوزراء لمثل هذا العمل العسكري الكبير، والذي قد يؤدي إلى حرب شاملة مع إيران.

جاءت مكالمة بايدن-نتنياهو بعد أسبوع واحد من إطلاق إيران حوالي 180 صاروخًا باليستيًا على إسرائيل ردًا على سلسلة من الاغتيالات الإسرائيلية لكبار المسؤولين في حماس وحزب الله وإيران.

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