ذكرى الـ7 من أكتوبر، نتنياهو: وجدنا أنفسنا في معركة مصيرية

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، إنه يجب عدم وقف القتال طالما أن "العدو يشكل خطرا على وجودنا وسنواصل القتال وسننتصر"، وذلك على حد تعبيره.

وتابع نتنياهو مزاعمه: "في السابع من أكتوبر وجدنا أنفسنا في معركة مصيرية لكننا لن نُهزم بل نعمل على قهر أعدائنا وردعهم".

نتنياهو يزور الحدود اللبنانية

وأمس الأحد، زار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحدود مع لبنان.

وسمح بالنشر في الإعلام العبري، بأن نتنياهو زار قاعدة الفرقة 36 على الحدود مع لبنان، لكن الرقابة منعت النشر إلى حين انتهاء الزيارة.

ولم ترد أي تفاصيل إضافية عن الزيارة.

تدمير جزء كبير من منظومة صواريخ حزب الله

وكان نتنياهو زعم في كلمة مصورة يوم السبت أن تل أبيب غيرت موازين القوى في الشمال.

وأدعى رئيس الوزراء نتنياهو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر جزءا كبيرا من منظومة صواريخ حزب الله اللبناني.