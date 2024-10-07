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خارج الحدود

هل تستطيع إسرائيل ضرب المفاعلات النووية الإيرانية؟ خبير عسكري يكشف مفاجأة

المفاعلات النووية
المفاعلات النووية الإيرانية، فيتو

قال اللواء أركان حرب الدكتور إبراهيم عثمان، الخبير الاستراتيجي ونائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني سابقا، إنه قد يكون الرد الإسرائيلي على إيران باستهداف منشآت نووية أو المفاعل النووي.

وأضاف: لازم أمريكا تشترك بقوة لأن أغلب المفاعلات النووية المؤثرة موجودة على أعماق 80 مترا في مناطق جبلية والقنابل التي تستخدمها إسرائيل لا تستطيع أن تصل إلى المفاعلات النووية الإيرانية.

 

إمكانية وصول إسرائيل للمفاعلات النووية الإيرانية

وشدد عثمان، في لقائه  ببرنامج كلام في السياسة، المُذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، على أن القنابل الإسرائيلية لا تستطيع أن تصل إلى المفاعلات النووية الإيرانية إلا إذا كانت كميات القنابل أكبر بمعاونة أمريكية أوروبية لتوجيه ضربة لـ إيران تستهدف المفاعلات النووية نفسها.

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المنشآت البحثية الإيرانية

وتابع: المنشآت البحثية التابعة لإيران فوق سطح الأرض يمكن استهدفها من قبل الجيش الإسرائيلي أو استهداف شخصية إيرانية من خلال اتباع سياسة الاغتيالات.. الجيش الإسرائيلي برع في هذه السياسة خلال الشهور الماضية.

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