الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الأعلاف والحبوب، طن الردة يتراجع 350 جنيهًا في الأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق، إذ تراجع سعر الردة 350 جنيهًا في الطن.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الأعلاف اليوم في الأسواق

وجاءت أسعار الأعلاف في الأسواق، التي تشمل  سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

البداية مع أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، حيث بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 11600 جنيه للطن، ذرة برازيلي نحو 11600 جنيه للطن، سعر ذرة أوكراني نحو 11100 جنيه للطن، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 12200 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

 أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وفيما يخص  أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 21500 جنيه للطن، كسب صويا مستورد نحو 21500 جنيه للطن، وبلغ سعر صويا 44% نحو 20500 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الردة والجلوتين في الأسواق

وفيما يخص  أسعار الأعلاف الأخرى في الأسواق، بلغ سعر الردة نحو 9500 جنيهًا للطن، بانخفاض 350 جنيهًا عن سعره السابق سعر جلوتين محلي نحو 35200 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار كسب العباد والجلوتوفيد في الأسواق

وعن  سعر كسب عباد 36% في الأسواق؛ فبلغ نحو 15300 جنيه للطن، أما سعر جلوتوفيد محلي فبلغ نحو 11400 جنيه للطن.   

txt

أسعار الأعلاف والحبوب، طن الذرة المستوردة يتراجع 100 جنيه في الأسواق

txt

توفير فرص عمل للسيدات لبيع الأعلاف بالبحيرة والجيزة في إطار مبادرة " نوارة"

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الاعلاف سعر الأعلاف سعر العلف أسعار العلف سعر الذرة اسعار الذرة سعر الصويا اسعار الصويا أسعار الردة سعر الردة سعر الجلوتين أسعار الكسب سعر الكسب سعر علف الصويا سعر الجلوتوفيد أسعار الجلوتوفيد أسعار علف الصويا موقع فيتو سعر الحبوب أسعار الحبوب

مواد متعلقة

أحدث أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تراجع الذرة، ننشر أسعار الأعلاف والحبوب بالأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، انخفاض سعر الذرة وعلف الصويا بالأسواق

ارتفاع الصويا والذرة وانخفاض الجلوتين، ننشر أسعار الأعلاف والحبوب بالأسواق

مش زي كل مرة، انخفاض في أسعار الأعلاف والحبوب بالأسواق

الأكثر قراءة

أول تعليق من نجيب ساويرس على عودة يوسف بطرس غالي ومشاركته في إدارة الاقتصاد

لحظة فتح مفيض سد النهضة، خبير يكشف موعد انتهاء التدفق ويحذر السودان (فيديو)

توفيق عكاشة يفاجئ الحضور رفقة حياة الدرديرى بمهرجان الخيول بالشرقية (فيديو وصور)

وزير الرياضة يتابع ترتيبات نهائي دوري مراكز الشباب

إيرانى الصنع.. صاروخ قادر 1 الذى استهدف مقر الموساد (إنفوجراف)

آخر تحديث، سعر الذهب بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 2024.9.25

الأهلي يتعاقد مع خالد عادل لتدعيم فريق الطائرة رجال

هل يفاجئ كولر الزمالك بالصفقات الجديدة في السوبر الإفريقي؟

منوعات

المزيد

فقدان متسلق إنجليزي في جبال الألب منذ أسابيع وجهود مكثفة للبحث عنه

على رقعة الشطرنج، صراع جديد بين روسيا وأوكرانيا في الألعاب الرياضية

حماية الأرض من خطر الكويكبات، استخدام جديد للأشعة السينية

5 أشخاص ينتحلون شخصية براد بيت للنصب على امرأتين

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 25-9-2024 في الأسواق

البلطي يرتفع 4 جنيهات في سوق العبور وهذه أسعار الأسماك اليوم

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال وارتفاع الرمان في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع الخيار والفلفل في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أهم تصريحات رئيس هيئة الدواء عن الأدوية المنتهية الصلاحية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، أبو سفيان بن الحارث "سيد فتيان أَهل الجنة"

تفسير حلم البصل الأخضر في المنام وعلاقته بالتوبة الصادقة

مع بدء العام الدراسي، تعرف على حكم دعاء المذاكرة

المزيد
الجريدة الرسمية