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اقتصاد

أسعار الأعلاف والحبوب، طن الذرة المستوردة يتراجع 100 جنيه في الأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق، إذ تراجع سعر الذرة المستورد 100 جنيه في الطن.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الأعلاف اليوم في الأسواق

وجاءت أسعار الأعلاف في الأسواق، التي تشمل  سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

البداية مع أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، حيث بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 11600 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، ذرة برازيلي نحو 11600 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، سعر ذرة أوكراني نحو 11100 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 12200 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

 أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وفيما يخص  أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 21500 جنيه للطن، كسب صويا مستورد نحو 21500 جنيه للطن، وبلغ سعر صويا 44% نحو 20500 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الردة والجلوتين في الأسواق

وفيما يخص  أسعار الأعلاف الأخرى في الأسواق، بلغ سعر الردة نحو 9850 جنيهًا للطن، سعر جلوتين محلي نحو 35200 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار كسب العباد والجلوتوفيد في الأسواق

وعن  سعر كسب عباد 36% في الأسواق؛ فبلغ نحو 15300 جنيه للطن، أما سعر جلوتوفيد محلي فبلغ نحو 11400 جنيه للطن.   

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أحدث أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

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أسعار الأعلاف والحبوب، الذرة ترتفع 300 جنيه في الطن بالأسواق

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