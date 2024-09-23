أسعار الأعلاف والحبوب، طن الذرة المستوردة يتراجع 100 جنيه في الأسواق
أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق، إذ تراجع سعر الذرة المستورد 100 جنيه في الطن.
سعر الأعلاف اليوم في الأسواق
وجاءت أسعار الأعلاف في الأسواق، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:
أسعار الذرة المستوردة في الأسواق
البداية مع أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، حيث بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 11600 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، ذرة برازيلي نحو 11600 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، سعر ذرة أوكراني نحو 11100 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 12200 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.
أسعار أعلاف الصويا في الأسواق
وفيما يخص أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 21500 جنيه للطن، كسب صويا مستورد نحو 21500 جنيه للطن، وبلغ سعر صويا 44% نحو 20500 جنيه للطن.
أسعار الردة والجلوتين في الأسواق
وفيما يخص أسعار الأعلاف الأخرى في الأسواق، بلغ سعر الردة نحو 9850 جنيهًا للطن، سعر جلوتين محلي نحو 35200 جنيه للطن.
أسعار كسب العباد والجلوتوفيد في الأسواق
وعن سعر كسب عباد 36% في الأسواق؛ فبلغ نحو 15300 جنيه للطن، أما سعر جلوتوفيد محلي فبلغ نحو 11400 جنيه للطن.
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