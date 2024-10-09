الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

بوليفيا تنضم إلى دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل

العدل الدولية،فيتو
العدل الدولية،فيتو

أعلنت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، انضمام بوليفيا إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

انضمام بوليفيا إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا

وقبل بوليفيا، انضمت كولومبيا وليبيا وإسبانيا والمكسيك إلى هذه القضية ضد إسرائيل التي تحاول نفي هذه الاتهامات، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.

 

قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل 


وكانت بوليفيا أعلنت في نوفمبر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب ما وصفته بهجمات غير متناسبة تشنها على غزة.

وفي حكم صدر في 26 يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عمليتها العسكرية في غزة.

وفي حكم صدر في 26 يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عمليتها العسكرية في غزة.

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إسرائيل اسبانيا الإبادة الجماعية البرلمان اللبناني المكسيك

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