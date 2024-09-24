الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

رئيس لجنة الصحة بالبرلمان اللبناني: الإبادة الجماعية تنتقل من غزة إلى بيروت

الغارات الإسرائيلية
الغارات الإسرائيلية على لبنان، فيتو

قال بلال عبد الله، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان اللبناني، إن لبنان يتلقى ضربات متتالية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصة العدوان الأخير بتفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية الذي شكل عبئا كبيرا على  القطاع الطبي  وطال آلاف المواطنين، مشيرا إلى أن القطاع منهك بعد الأزمة الاقتصادية ولكنه استطاع أن يؤدي واجبه على أكمل وجه.

عدد الشهداء اللبنانيين بعد القصف الإسرائيلي

وأضاف «عبد الله»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، لدينا 600 شهيد وآلاف الإصابات، هذا المشهد أعتقد لا يجب أن يكون غائبا عن ضمير كل من يتابع هذا الملف، وما يقوم به العدو الإسرائيلي هو إبادة جماعية.

انتقال الإبادة الجماعية من غزة إلى لبنان

وتابع: «ما شهدنا من إبادة جماعية لغزة يحدث في لبنان، وهذا دليل قاطع على أن المسألة لا ترتبط فقط بحسابات نتنياهو  الشخصية بل مرتبطة بالجيش ليست دولة وحكومة تبدأ بإسرائيل وتنتهي بأمريكا ولولا الدعم الأمريكي اللامتناهي المادي والعسكري لما استفادت إسرائيل بهذا الشكل».

نتنياهو: حسن نصر الله يقود لبنان إلى حافة الهاوية

جيش الاحتلال الإسرائيلي: نفذنا غارة على لبنان لاستهداف إبراهيم قبيسي

عدو إسرائيلي شرس

وأكد أن لبنان في مواجهة مع عدو شرس لا يفرق بين من هو حزب الله أو غيره، مواصلًا: «أخذنا قرار بأن نترك كل خلافتنا الموجودة، وأن تكون هناك وحدة وطنية بين كل القوى السياسية في لبنان».

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