مواجهة نارية، تعرف على مباراة ليفربول المقبلة بالدوري الإنجليزي

مباراة ليفربول المقبلة، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لمباراته المقبلة أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي بعد فوزه الأخير على كريستال بالاس بهدف دون رد.

موعد مباراة ليفربول المقبلة

ويلتقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره تشيلسي في السادسة والنصف مساء الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري، ضمن لقاءات الجولة الثامنة ببطولة الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي

وحقق ليفربول الفوز خارج ملعبه على كريستال بالاس 1-0 في الجولة السابعة للدوري الإنجليزي ليواصل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي وأرسنال.

ليفربول وكريستال بالاس

وفاز فريق ليفربول على مضيفه كريستال بالاس بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "سيلهرست بارك" في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وأحرز هدف ليفربول والمباراة الوحيد اللاعب ديوجو جوتا في الدقيقة 9 من صناعة الهولندي جاكبو.

وتعرض أليسون حارس ليفربول للإصابة في الدقيقة 78 ليتم استبداله ونزول الحارس جاروس.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1. ليفربول 18 نقطة

2. مانشستر سيتي 17 نقطة

3. آرسنال 17 نقطة

4. تشيلسي 14 نقطة

5. أستون فيلا 14 نقطة

6. برايتون 12 نقطة

7. نيوكاسل يونايتد 12 نقطة

8. فولهام 11 نقطة

9. توتنهام هوتسبير 10 نقاط

10. نوتينغهام فورست 10 نقاط

11. برينتفورد 10 نقاط

12. وست هام يونايتد 8 نقاط

13. بورنموث 8 نقاط

14. مانشستر يونايتد 8 نقاط

15. ليستر سيتي 6 نقاط

16. إيفرتون 5 نقاط

17. إبسويتش تاون 4 نقاط

18. كريستال بالاس 3 نقاط

19. ساوثهامتون 1 نقطة

20. وولفرهامبتون 1 نقطة

ودخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في منافسة قوية، مع غريمه ليفربول، للفوز بخدمات صفقة قوية، خلال فترة انتقالات يناير المقبل.

زوبيميندي هدفا لمانشستر سيتي وليفربول

ونشرت شبكة "ريليفو" الإسبانية تقريرًا قالت فيه: إن نادي مانشستر سيتي يريد التعاقد مع مارتن زوبيميندي لاعب فريق ريال سوسيداد الإسباني، والذي كان هدفًا لفريق ليفربول في الانتقالات الماضية.

مارتن زوبيميندي قرر البقاء مع ريال سوسييداد ورفض الانضمام إلى ليفربول، في انتقالات الصيف الماضي، رغم إصرار الريدز على ضمه، وتأكيد إمكانية تحمل قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الذي يبلغ 60 مليون يورو.

واضطرت إصابة رودري الخطيرة، مسؤولي مانشستر سيتي إلى التفكير في بديل يمكن الاعتماد عليه.

وكان الإسباني جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، قد قال في وقت سابق: إن رودري سيغيب عن الملاعب "لفترة طويلة للغاية" بعد إصابته القوية.

وسيستغل السيتي عدم توقيع زوبيميندي لعقد التجديد مع نادي ريال سوسيداد، لتفاوض معه وإقناعه بالانتقال إلى الفريق، لتعويض غياب رودري.

وسيعرض مانشستر سيتي على سوسيداد دفع اللاعب الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والمقدر بـ60 مليون يورو.