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رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة السابعة وموقف محمد صلاح

محمد صلاح, فيتو
محمد صلاح, فيتو

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، واصل إيرلنج هالاند تصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مرور الجولة السابعة من البريميرليج.

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد الجولة السابعة 

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 10 أهداف
بريان مبيومو برينتفورد 6 أهداف
كول بالمر تشيلسي 6 أهداف
لويس دياز ليفربول 5 أهداف
أولي واتكينز أستون فيلا 4 أهداف
كريس وود نوتينغهام فورست 4 أهداف
نوني مادويكي تشيلسي 4 أهداف
جون دوران أستون فيلا 4 أهداف
نيكولاس جاكسون تشيلسي 4 أهداف
محمد صلاح ليفربول 4 أهداف
كاي هافيرتز آرسنال 4 أهداف
داني ويلبيك برايتون 4 أهداف
ليام ديلاب إبسويتش تاون 4 أهداف

وعلي صعيد متصل اصل ليفربول تصدره جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية الجولة السابعة للبطولة.

وحقق ليفربول الفوز خارج ملعبه علي كريستال بالاس 1-0 في الجولة السابعة للدوري الإنجليزي ليواصل صدارة ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي وأرسنال.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي 

1. ليفربول 18 نقطة 
2. مانشستر سيتي 17 نقطة 
3. آرسنال 17 نقطة 
4. تشيلسي 14 نقطة 
5. أستون فيلا 14 نقطة 
6. برايتون 12 نقطة 
7. نيوكاسل يونايتد 12 نقطة 
8. فولهام 11 نقطة 
9. توتنهام هوتسبير 10 نقاط
10. نوتينغهام فورست 10 نقاط
11. برينتفورد 10 نقاط
12. وست هام يونايتد 8 نقاط
13. بورنموث 8 نقاط
14. مانشستر يونايتد 8 نقاط
15. ليستر سيتي 6 نقاط
16. إيفرتون 5 نقاط
17. إبسويتش تاون 4 نقاط
18. كريستال بالاس 3 نقاط
19. ساوثهامتون 1 نقطة 
20. وولفرهامبتون 1 نقطة
 

 

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