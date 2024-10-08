أول تحرك من ليفربول لخطف عمر مرموش

بدأ نادي ليفربول الإنجليزي، في التحرك لضم عمر مرموش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال الموسم المقبل.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن ليفربول وضع مرموش على رأس قائمة تعاقداته للموسم المقبل.

وأشارت الشبكة إلى أن كشافي نادي ليفربول، سيقومون بمراقبة اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا عن كثب، خلال المدة المتبقية من الموسم، تمهيدًا للتعاقد معه.

واختتمت الشبكة تقريرها قائلة: في هذه الأثناء يرغب آينتراخت فرانكفورت في تمديد عقد مرموش مبكرًا لمدة عام واحد حتى عام 2028، دون وجود شرط جزائي.

ويرتبط مرموش بعقد رسمي مع آينتراخت فرانكفورت حتى صيف 2027، حيث تعاقد النادي الألماني مع اللاعب في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع فولفسبورغ.

وارتبط اسم مرموش بالرحيل إلى الدوري الإنجليزي في ظل اهتمام عدة أندية على رأسها ليفربول وتوتنهام.

وسجل مرموش 8 أهداف مع فرانكفورت ليعتلي صدارة ترتيب هدافي الدوري الألماني لكرة القدم الدوري الألماني بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه هاري كين نجم بايرن ميونخ الألماني.

كما قدّم النجم المصري 6 تمريرات حاسمة في كل المسابقات التي لعبها هذا الموسم.