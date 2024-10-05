بفارق هدفين عن بنزيما، ميتروفيتش يبتعد بصدارة هدافي الدوري السعودي

نجح الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال، في فض الشراكة في صدارة هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين مع قائد اتحاد جدة كريم بنزيما.

وقاد ألكسندر ميتروفيتش الهلال للفوز على الأهلي في الدقيقتين 56 و78 " ركلة جزاء".

وحول ميتروفيتش كرة عرضية متقنة من رينان لودي إلى مرمى الأهلي بالدقيقة 56، كما أحرز اللاعب هدفا فوز الهلال من ركلة جزاء ليرفع رصيده إلى 9 أهداف، بفارق هدفين أمام بنزيما، الذي وقع على هدفه السابع أول أمس في شباك الأخدود.



وتجدر الإشارة إلى أن رابطة المحترفين كانت أعلنت حذف هدف من رصيد ميتروفيتش في مباراة الرياض، حيث احتسبته باسم المدافع بالخطأ في مرماه.

ويتساوى كريستيانو رونالدو قائد النصر، وحسام عوار نجم الاتحاد، في المركز الثالث، ولكل منهما 5 أهداف.

وحسم الهلال الكلاسيكو أمام ضيفه أهلي جدة، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين



سجل للأهلي جابي فيجا في الدقيقة 12، بينما سجل ثنائية الهلال ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقتين 56 و78 " ركلة جزاء"

بهذا الفوز حافط الهلال على سجله الخالي من الهزائم، ليحافظ على صدارة الدوري برصيد 18 نقطة، بينما تجمد رصيد أهلي جدة عند 7 نقاط ليتراجع للمركز العاشر.