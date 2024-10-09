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رياضة

أليسون بيكر يوجه ضربة موجعة لـ ليفربول

حارس المرمى البرازيلي
حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر

تلقى فريق ليفربول ضربة موجعة، حيث بات من المتوقع أن يغيب حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر لمدة ستة أسابيع.

وتعرض بيكر لإصابة في أوتار الركبة خلال المباراة التي فاز فيها ليفربول على كريستال بالاس، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، حيث غادر الملعب قبل نهاية المباراة بـ11 دقيقة.

وجاء هذا الخبر في وقت سيئ بالنسبة لفريق ليفربول، بقيادة آرني سلوت، حيث تنتظره مباريات قوية أمام تشيلسي وأرسنال هذا الشهر، كما يخوض مباراتين قويتين في دوري أبطال أوروبا أمام لايبزج وباير ليفركوزن.

ويتوقع أن يشارك كويمين كيليير، الذي غاب عن مباراة كريستال بالاس بسبب المرض، بشكل أساسي لحين عودة بيكر. وسبق لكيليير أن تولى حراسة عرين ليفربول في الموسم الماضي، عندما غاب بيكر لشهرين بسبب إصابة في أوتار الركبة.

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