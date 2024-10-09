الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

حزب الله يقصف منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا

حزب الله يقصف منطقة
حزب الله يقصف منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا، فيتو

أعلن حزب الله اللبناني أن عناصره قصفت بعد ظهر اليوم الأربعاء منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بدولة الاحتلال الإسرائيلي، برشقة صاروخية كبيرة. 

إصابة 4 جنود حالة أحدهم خطيرة 

وذكر الحزب في بيان  ان ذلك جاء دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
وفي وقت سابق؛ قصف حزب الله برشقة صاروخية لقوات الاحتلال أثناء تقدمها من سهل طوفا باتجاه بلدتي ميس الجبل ومحيبيب، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأطلق حزب الله عشرات الصواريخ على منطقة حيفا وكريوت بينما سقطت صواريخ وشظاياه على الأرض إثر عمليات اعتراض جوي في سماء حيفا والكريوت.

وأفادت وسائل إعلام عبرية  بإصابة 4 مصابين حالة أحدهم خطيرة إثر القصف الأخير على منطقة خليج حيفا، وذلك في الوقت الذي أفاد فيه السكان بكريوت بانقطاع التيار الكهربائي في مناطق عدة بالمدينة.

مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية الفلسطينية

وفي وقت سابق، علن حزب الله، عن عدد من العمليات بما في ذلك عمليات دفاعية ليلية، ومواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية الفلسطينية، وهجمات صاروخية بعيدة المدى.

حاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم الاثنين الماضي التسلل إلى البلدات والأراضي الحدودية اللبنانية، بالتزامن مع حملة شرسة من الغارات الجوية والمداهمات. 
ومع ذلك، حافظ مقاتلو حزب الله على مواقعهم وأحبطوا ما لا يقل عن 24 اقتحامًا إسرائيليًا منذ بدء المعارك.  

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