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خارج الحدود

حزب الله: أوقعنا عددًا من جنود قوة مشاة إسرائيلية بين قتيل وجريح

قتلى جنود الإحتلال
قتلى جنود الإحتلال فى لبنان، فيتو

أعلن حزب الله إسقاطه عددا من جنود الاحتلال الإسرائيلي، بين قتيل وجريح، بعد استهداف قوة مشاة إسرائيلية حاولت التقدم تجاه منطقة اللبونة بصاروخ موجه، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل، منذ قليل.

حزب الله يتصدى لمحاولتي تسلل لقوات إسرائيلية في جنوب لبنان

وأعلن حزب الله فى وقت سابق اليوم الأربعاء، تصديه لمحاولتي تسلل لقوات إسرائيلية في جنوب لبنان.

وأصدر الحزب بيانا قال فيه: “إن مقاتليه استهدفوا جنودا إسرائيليين قرب قرية اللبونة الحدودية اللبنانية بقذائف المدفعية والصواريخ”.

وكان حزب الله اللبناني أعلن إنه فجر عبوة ناسفة بقوة من الجنود الإسرائيليين بعد منتصف الليلة الماضية وأوقع بهم إصابات دقيقة.

تفجير عبوة ناسفة بِقوةٍ من جنود العدو الإسرائيلي

وأضاف في البيان « قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (12:15) من فجر يوم الأربعاء 09-10-2024 بِتفجير عبوة ناسفة بِقوةٍ من جنود العدو الإسرائيلي واشتبكوا معها لدى محاولتها التسلل إلى بلدة بليدا وأوقعوا فيها إصابات دقيقة».

وأكد الحزب أن عمليته تأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه.

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حزب الله يعلن التصدي لمحاولتي تسلل لقوات إسرائيلية جنوب لبنان

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