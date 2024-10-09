حزب الله يعلن التصدي لمحاولتي تسلل لقوات إسرائيلية جنوب لبنان

الحرب على لبنان، أكد حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، تصديه لمحاولتي تسلل لقوات إسرائيلية في جنوب لبنان.

وأصدر الحزب بيانا قال فيه: “إن مقاتليه استهدفوا جنودا إسرائيليين قرب قرية اللبونة الحدودية اللبنانية بقذائف المدفعية والصواريخ”.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بتبادل إطلاق نار بين جنود إسرائيليين وعناصر من حزب الله في منطقة اللبونة بالقطاع الغربي من جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في شمال إسرائيل، الأربعاء، مضيفا أن 3 عسكريين إسرائيليين أصيبوا بجروح خطيرة الثلاثاء والأربعاء خلال قتال في جنوب لبنان".

وكان حزب الله اللبناني أعلن إنه فجر عبوة ناسفة بقوة من الجنود الإسرائيليين بعد منتصف الليلة الماضية وأوقع بهم إصابات دقيقة.

وأضاف في البيان « قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (12:15) من فجر يوم الأربعاء 09-10-2024 بِتفجير عبوة ناسفة بِقوةٍ من جنود العدو الإسرائيلي واشتبكوا معها لدى محاولتها التسلل إلى بلدة بليدا وأوقعوا فيها إصابات دقيقة».

وأكد الحزب أن عمليته تأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه.

من جهته، شن الاحتلال فجر اليوم الأربعاء غارة على حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وتم القصف بعد هدوء دام قرابة 3 ساعات منذ آخر غارة شنها الاحتلال على الضاحية، كما أن الغارة الأخيرة لم يسبقها تحذير من جيش الاحتلال بل تمت بشكل مفاجئ.

من جهة أخرى قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هناك معلومات استخباراتية تشير إلى أن حزب الله سيكثف نيرانه وصواريخه على منطقة حيفا.