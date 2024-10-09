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خارج الحدود

صفارات الإنذار تدوي في 30 بلدة إسرائيلية بسبب صواريخ حزب الله

صافرات الإنذار تدوي
صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل، فيتو

ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن صفارات الإنذار دوت في نحو 30 بلدة ومدينة بإسرائيل إثر دفعة الصواريخ الأخيرة التي أطلقها حزب الله  من لبنان.

صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل 

ذكرت  القناة الـ12 الإسرائيلية في تقرير اليوم الأربعاء، أنه تم رصد سقوط 20 صاروخا على الأقل في الدفعة الأخيرة التي استهدفت الجليل الغربي.

إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل 

وقالت  الجبهة الداخلية الإسرائيلية في وقت سابق، إن صفارات الإنذار دوت في الجليل الغربي بعد رصد عمليات إطلاق صواريخ.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي  عن إصابة 3 جنود بجراح خطيرة في جنوب لبنان.

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صافرات الإنذار إسرائيل حزب الله لبنان الجليل الغربي

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