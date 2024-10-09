والدة ضحية تعذيب زوجها بالبساتين: بنتي قالتلي إن زوجها عايز يقتلها

حصل موقع فيتو على نص أقوال الشهود في مقتل ربة منزل على يد زوجها العرفي بمنطقة البساتين.

والد المجني عليها محمود صابر محمود عبدالجليل قال إن ابنته تزوجت من المتهم عرفيًا دون علمه وأنه يوم الواقعة ورد إليه اتصال تليفونى يخبره بقيام المتهم بقتل نجلته وعلم أنه قتلها عن طريق الاعتداء عليها بالضرب.

والدة المجني عليها نادية محمد بيومى قالت إنها علمت بزواج نجلتها المجنى عليها عرفيًا من المتهم منذ شهرين سابقين على الواقعة وبعد مرور فترة قاربت على العشرون يومًا على هذة الزيجة فوجئت بحضور نجلتها وابنتها الصغيرة ياسمين تأتى لمسكنها وعلى جسدها بآثار لكدمات وجروح فهالها ما رأته واستفسرت منها عمن فعل بها ذلك فأخبرتها أن المتهم دائم التعدى عليها بالضرب دون أسباب مستخدما أسلحة بيضاء ( شومة ومطواة وجنزير) فى التعدى عليها وأنه كان يوثقها فى خشب الفراش "رجل السرير".

جار المتهم أيمن شعبان عبد الغنى شعبان قال إن المتهم معلوم عنه أنه كثير المشاكل وتعاطى المواد المخدرة وإنه قتل زوجته الأولى وفى يوم الواقعة علم من الأهالى أن المتهم قتل المجنى عليها عن طريق الاعتداء عليها بالضرب حتى فاضت روحها إلى بارئها.

جارة المتهم عريقة أحمد حسن محمد قال بأن المتهم معلوم عنه أنه كثير المشاكل وتعاطى المواد المخدرة وأنه قتل زوجته الأولى عن طريق التعذيب وتوثيقها وإعمال الكهرباء فى جسدها مع كتم فاها مضيفة أنها علمت منذ شهر سابق على الواقعة بزواج المجنى عليها من المتهم والعيش معه بمسكنه وطفلتها الصغيرة إلا أنها لم تراها لأن المتهم كان يغلق باب المنزل بجنزير وفى يوم الواقعة علمت من الأهالى أن المتهم قتل المجني عليها عن طريق الاعتداء عليها بالضرب حتى فاضت روحها مثل ما فعل مع زوجته السابقة.



كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بإعدام المتهم بعد ورود رأي المفتي الذي صدق على حكم الاعدام.



وجاء في التقرير أن “المجني عليها توفيت نتيجة إصابتها بكدمات رضية متعدده وجروح متعددة بيمين فروة الرأس وبالشفة العليا وبيسار خلفية فروة الرأس وبالجفن العلوى للعين اليمنى وبالوجنه اليسرى والركبة اليسرى والطرفين السفليين والعلويين مع تورم باليدين تحدث من المصادمة الرضية بأجسام صلبة”.