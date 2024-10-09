نص تقرير الطب الشرعي بشأن جثة سيدة قتلها زوجها العرفي في البساتين

كشف تقرير الطب الشرعي بشأن جثة سيدة لقيت مقتلها علي يد زوجها العرفي في منطقة البساتين عن أسباب الوفاة.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بإعدام المتهم بعد ورود رأي المفتي الذي صدق على حكم الاعدام .



وجاء في التقرير ان “المجني عليها توفيت نتيجة اصابتها بكدمات رضية متعدده وجروح متعددة بيمين فروة الرأس وبالشفة العليا وبيسار خلفية فروة الرأس وبالجفن العلوى للعين اليمنى وبالوجنه اليسرى والركبة اليسرى والطرفين السفليين والعلويين مع تورم باليدين تحدث من المصادمة الرضية بأجسام صلبة”.



واضاف تقرير الطب الشرعي ان “المجني عليها توفيت نتيجة اصابتها بكدمات بيضاوية على جانبى العنق وهى إصابات رضية تنتج عن الضغط بأنامل الأصابع وتشير لمحاولة الخنق باليد ووجود نزيف دموي تحت الأم الجافية مع وجود اوزيما بالمخ والإصابة جائزة الحدوث من التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وتعزى الوفاة لما أحدثته الإصابات وما نتج عنها من نزيف دموي تحت الأم الجافية مع وجود اوزيما بالمخ والخنق باليد”.



