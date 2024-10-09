الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

نص تقرير الطب الشرعي بشأن جثة سيدة قتلها زوجها العرفي في البساتين

نص تقرير الطب الشرعي
نص تقرير الطب الشرعي بشأن جثة سيدة قتلها زوجها العرفي

كشف تقرير الطب الشرعي بشأن جثة سيدة لقيت مقتلها علي يد زوجها العرفي في منطقة البساتين عن أسباب الوفاة.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بإعدام المتهم بعد ورود رأي المفتي الذي صدق على حكم الاعدام .


وجاء في التقرير ان “المجني عليها توفيت نتيجة اصابتها بكدمات رضية متعدده وجروح متعددة بيمين فروة الرأس وبالشفة العليا وبيسار خلفية فروة الرأس وبالجفن العلوى للعين اليمنى وبالوجنه اليسرى والركبة اليسرى والطرفين السفليين والعلويين مع تورم باليدين تحدث من المصادمة الرضية بأجسام صلبة”.


واضاف تقرير الطب الشرعي ان “المجني عليها توفيت نتيجة اصابتها بكدمات بيضاوية على جانبى العنق وهى إصابات رضية تنتج عن الضغط بأنامل الأصابع وتشير لمحاولة الخنق باليد ووجود نزيف دموي تحت الأم الجافية مع وجود اوزيما بالمخ والإصابة جائزة الحدوث من التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وتعزى الوفاة لما أحدثته الإصابات وما نتج عنها من نزيف دموي تحت الأم الجافية مع وجود اوزيما بالمخ والخنق باليد”.


 


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

منطقة البساتين محكمة جنايات القاهرة النيابة العامة مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

حيثيات إعدام عامل متهم بقتل زوجته بعد 24 ساعة تعذيب في البساتين

قرار قضائي جديد ضد متهم بقتل عامل بسبب خلافات على ثمن موبايلات

حبس طالب متهم بقتل زميله بسبب خلافات مالية في السلام

الأكثر قراءة

بعد إعلان معدل التضخم السنوي، ارتفاع أسعار 8 سلع غذائية خلال سبتمبر 2024

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 9-10-2024 في الأسواق

قرارات عاجلة من التعليم لسد عجز المعلمين بالمدارس

حقيقة تولي هاني رمزي إدارة التعاقدات بعد اعتذار أمير توفيق

لم تتوقف عن العطس منذ 20 يومًا، سيدة حيرت العالم بمرضها الغامض (فيديو)

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024 في الأسواق

منافسة شرسة بين «ماسك» و«إليسون» على لقب أغنى أثرياء العالم (فيديوجراف)

صحيفة أمريكية تزعم: السنوار كلف عناصر حماس بتنفيذ عمليات فدائية

منوعات

المزيد

لم تتوقف عن العطس منذ 20 يومًا، سيدة حيرت العالم بمرضها الغامض (فيديو)

خلال 9 أشهر من 2024، انخفاض كبير في أعداد المسافرين بمطار بن جوريون الإسرائيلي

إعصار "ميلتون" يمنع ناسا من إطلاق مسبار إلى قمر المشتري

البرازيل ترفع الحظر عن منصة إكس بعد امتثال ماسك لأوامر المحكمة

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024 في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 9-10-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأربعاء 9-10-2024 في الأسواق

سعر اليورو اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024 في البنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

منافسة شرسة بين «ماسك» و«إليسون» على لقب أغنى أثرياء العالم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أين يقع البيت المعمور، وما هو البحر المسجور؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

هل تجب قراءة الفاتحة في الصلاة؟ وما هي أهم الأخطاء

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 9-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية