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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم الأحد، السردين يسجل 90 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك والجمبري
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد، فيتو

أسعار الأسماك اليوم الأحد، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024 في سوق العبور للجملة.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد

 «فيتو» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024، في السطور التالية:

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد، فيتو

سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد

  1. تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 87 إلى 89 جنيهًا.
  2. تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 82 إلى 86 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوح سعر قشر بياض من 180 إلى 280 جنيهًا للكيلو.
  6. تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  7. تراوح سعر مكرونة سويسي من 85 إلى 195 جنيها للكيلو.
  8. تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  9. تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 420 جنيهًا.
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد، فيتو

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 420 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 170 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو مرجان من 180 إلى 280 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.
  • تراوح سعر الجمبري من 175 جنيهًا إلى 760 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.
  • تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 155 جنيهًا حسب الحجم.
  • تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
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أسعار الأسماك اليوم السبت، الكابوريا بـ 170 جنيهًا في سوق العبور

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اكتشاف نوع جديد من الأسماك شرقي الصين

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