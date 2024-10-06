أسعار الأسماك اليوم الأحد، السردين يسجل 90 جنيهًا في سوق العبور
أسعار الأسماك اليوم الأحد، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024 في سوق العبور للجملة.
أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد
«فيتو» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024، في السطور التالية:
سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد
- تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 87 إلى 89 جنيهًا.
- تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 82 إلى 86 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر قشر بياض من 180 إلى 280 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر مكرونة سويسي من 85 إلى 195 جنيها للكيلو.
- تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 420 جنيهًا.
سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري
- تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 420 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 170 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو مرجان من 180 إلى 280 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.
- تراوح سعر الجمبري من 175 جنيهًا إلى 760 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.
- تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 155 جنيهًا حسب الحجم.
- تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.
- تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
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