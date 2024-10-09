الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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حوادث

سقوط 10 لصوص لارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية ومواتير المياه

سقوط 10 لصوص
سقوط 10 لصوص

 تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (المنيا - السويس)، من ضبط 10 لصوص لإرتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية ومواتير المياه  .
 

 فى المنيا ؛ تم ضبط (8 أشخاص "لـ 6 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة مغاغة) لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية وإعادة بيعها وإعترفوا بإرتكاب (14 واقعة) وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات.

 

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وفى  السويس ؛ تم ضبط (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة فيصل) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات مواتير المياه والكهرباء وطلمبات الرى من داخل العقارات والأراضى الزراعية مُستخدمان سيارة ربع نقل"خاصة بشقيق أحدهما"، وبحوزة أحدهما (فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار).

 

واعترفا بإرتكابهما 4 وقائع بدائرة قسم شرطة فيصل وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار  العرض على النيابة العامة.

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