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حوادث

مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

بحوزة ترسانة أسلحة..مصرع
بحوزة ترسانة أسلحة..مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة بأسيوط

لقى عنصر إجرامى شديد الخطورة مصرعه عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة أسيوط.

كان قطاع الأمن العام  بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط، تمكن من تحديد مكان إختباء عنصر إجرامى شديد الخطورة سبق اتهامه فى 15 قضية أبرزها "قتل عمد –سرقة– سلاح بدون ترخيص – ضرب" ومحكوم عليه بالإعدام والسجن المؤبد فى قضايا "قتل عمد -سرقة بالإكراه - سلاح") بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وحال استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وقد أسفر التعامل معه عن مصرعه.. وعُثر بحوزته على (4 بنادق آلية –7 بنادق خرطوش –13 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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