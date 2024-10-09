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حوادث

النيابة تناظر جثة عامل لقي مصرعه عقب سقوطه من قطار بالشرابية

الطب الشرعى، فيتو
الطب الشرعى، فيتو

كشفت مناظرة نيابة الشرابية لجثة عامل لقي مصرعه عقب سقوطه من القطار على شريط السكة الحديد في الشرابية، انه توفي نتيجة اصابة بكسر في الجمجمة وبتر في قدميه الاثنين. 

تلقي قسم شرطة الشرابية إخطارا من الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قسم الضواحي، تفيد بأنه أثناء استقلال عامل في العقد السادس من العمر القطار القادم من بنها باتجاه القاهرة اختل توازنه وسقط من القطار.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وأن المتوفى قد اختل توازنه أثناء تهدئة القطار فانزلقت قدمه وسقط ليلقي مصرعه في الحال.

وتم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.
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