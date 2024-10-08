التصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه بالشرابية

صرحت نيابة الشرابية بدفن جثة عامل لقي مصرعه عقب سقوطه من القطار على شريط السكة الحديد في الشرابية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



تلقي قسم شرطة الشرابية إخطارا من الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قسم الضواحي، تفيد بأنه أثناء استقلال عامل في العقد السادس من العمر القطار القادم من بنها باتجاه القاهرة اختل توازنه وسقط من القطار.



وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وأن المتوفى قد اختل توازنه أثناء تهدئة القطار فانزلقت قدمه وسقط ليلقي مصرعه في الحال.

تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.