إعلام عبري يكشف عن مفاوضات أمريكية عربية سرية لوقف تام للنار في غزة ولبنان

الحرب على لبنان ، كشفت القناة 12 العبرية أن الولايات المتحدة تقوم بخطوة غير عادية وراء الكواليس لمحاولة بسط الهدوء على كافة الساحات في وقت واحد، في خطوة لا تعتبر إسرائيل جزءًا منها في الوقت الحالي.

وبحسب القناة: "لا يقتصر الأمر على مجرد معلومات في الصحافة العربية، ففي الأيام القليلة الماضية علم كبار المسؤولين في القدس بمناقشة تجري بين الولايات المتحدة وبعض الدول في العالم العربي بشأن إيران فيما يتعلق باقتراح وقف شامل لإطلاق النار في كافة القطاعات، أما غزة، على الأقل حتى اللحظة، فلا يعرف نصيبها في هذا الاقتراح، نظرا لتعقيداتها من حيث رغبة إسرائيل في القتال حتى بعد صفقة تبادل الأسرى، ومن ناحية أخرى رغبة حماس في التأكد من توقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة".

وكما ذكرت القناة العبرية فإن "إسرائيل ليست طرفا بعد في هذا المقترح، ولم تنقل موقفها إلى الولايات المتحدة".

وأضافت القناة نقلا عن كبار المسؤولين الإسرائيليين: "نحن حاليا في نقطة قوة، وسيكون وقف إطلاق النار بشروطنا - بما في ذلك انسحاب حزب الله إلى شمال الليطاني وتفكيك جميع مجمعاته العسكرية في المناطق القريبة من الحدود. والشيء المثير هو أنه إلى جانب نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، فإن الإيرانيين لا يتحدثون أيضا عن ربط الجبهات المختلفة مع قطاع غزة".

وبحسب القناة، "يأتي الاقتراح بالتزامن مع رسالة زعيم حماس يحيى السنوار الذي اتصل بالوسطاء وطلب معرفة ما إذا كانت هناك فرصة خلال المفاوضات للحصول على حصانة مدى الحياة من إسرائيل. ويبدو أن الكلمات تفسر على أنها استكشاف لتجديد المفاوضات ومدى الخطر على حياته في هذا الوقت".