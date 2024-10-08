إطلاق 180 صاروخا من لبنان تجاه الأراضي المحتلة خلال ساعات

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قوات الاحتلال رصدت إطلاق ١٨٠ صاروخًا من لبنان منذ صباح اليوم أكثر من نصفها تجاه حيفا.

أعلن حزب الله أن عملياته العسكرية ضد مواقع إسرائيلية منذ 8 أكتوبر الماضي وحتى اليوم تسببت في إخلاء 100 مستوطنة إسرائيلية ونزوح أكثر من 300 ألف شخص.

ووفقًا لبيان الحزب، فقد نفذ 3194 عملية استهدفت مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي خلال هذه الفترة.

مصادر أمريكية: إدارة بايدن فقدت الثقة في إسرائيل حول العمليات العسكرية

أفادت مصادر أمريكية لموقع "أكسيوس" أن إدارة الرئيس جو بايدن أصبحت غير واثقة فيما تعلنه الحكومة الإسرائيلية بشأن خططها العسكرية والدبلوماسية.

وكشفت المصادر أن واشنطن تفاجأت عدة مرات بعمليات عسكرية أو استخباراتية نفذتها إسرائيل دون التشاور المسبق معها، أو تم إبلاغها قبل التنفيذ بفترة وجيزة فقط.

وفي حادثة أثارت توترًا بين البلدين، أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن غضبه عندما أبلغه نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت بعملية اغتيال حسن نصر الله قبل دقائق من تنفيذها.

وفي مكالمة أخرى يوم الأحد، أبلغ جالانت أوستن أن إسرائيل لم تتخذ بعد قرارًا بشأن توقيت أو نطاق ردها على إيران.