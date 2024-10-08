حجز جامع قمامة متهم بالتحرش بـ ربة منزل في القطامية
أمرت نيابة القطامية بحجز جامع قمامة متهم بالتحرش بربة منزل، وذلك 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.
تلقت مباحث قسم شرطة القطامية بلاغا من ربة منزل يفيد بتضررها من جامع قمامة لتحرشه بها في مدخل العقار الذي تسكن فيه.
وبالفحص والتحري تم التوصل إلي المتهم وضبطه واعترف بارتكاب الواقعة.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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