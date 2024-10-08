تحدث عن انتخاب خليفة نصر الله، نعيم قاسم: لن نترك مواقعنا وبنادقنا ستسقط إسرائيل، طوفان الأقصى بداية لتغيير وجه الشرق الأوسط، لا محل لأي نقاش قبل وقف إطلاق النار

ما زالت توابع اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله تطرح العديد من التساؤلات حول خليفة نصر الله المنتظر وفي هذا الإطار أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أن الحزب سينجز انتخاب الأمين العام وفق الآليات التنظيمية وسنعلن ذلك في حينه.

القيادة والسيطرة وإدارة الحزب والمقاومة منتظمة بدقة

وركز خلال كلمته اليوم على أن القيادة والسيطرة وإدارة الحزب والمقاومة منتظمة بدقة وتخطينا الضربات.

وقال إن حرب العدو على حزب الله لن تمس إرادته وتصميمه على المواجهة وشدد الشيخ نعيم قاسم، على أن "الاجتماع الكبير من قبل الكيان الصهيوني ومعه أمريكا هو للضغط علينا من أجل أن نخشى ونخاف ونحن لن تخشى ولن نخاف".



وأضاف: "إنني أعجز عن وصف حالنا دون أميننا العام الشهيد حسن نصرالله، لكننا نستلهم من عنفوانه".

طوفان الأقصى هو حدث استثنائي

وأوضح قاسم أن "طوفان الأقصى هو حدث استثنائي وبداية تغيير لوجه الشرق الأوسط".

وقال: "جهاد المجاهدين من حماس والجهاد وكل الشعب الفلسطيني هو عمل مشروع مئة بالمئة"، مضيفا "هدف الاحتلال لم يكن ردة الفعل على طوفان الاقصى إنما إنهاء المقاومة بشكل كامل وابادة الشعب الفلسطيني".

وأكد قاسم أن "جبهة المساندة بلبنان استنزفت العدو 11 شهرا وأخرجت المستوطنين من الشمال"، مشيرا إلى أن "لبنان كان مستهدفا و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ) أعلن مرارا أنه يريد الشرق الأوسط الجديد"، مشيرا إلى أن "التاريخ أثبت أن الكيان الصهيوني خطر على المنطقة والعالم".

المستوطنات في الشمال تحت مرمى صواريخ حزب الله

وأعلن أن “المستوطنات في الشمال تحت مرمى صواريخنا وأن إمكاناتنا بخير” وأن "مقاومونا متماسكون على الجبهة وعملياتنا ازدادت وكذلك ازداد ألم العدو".

كشف نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، عن تعرض الحزب لضغوط حتى يتراجع.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلى يسعى لإنهاء عمل المقاومة وإبادة الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن جرائم الإحتلال يراها العالم ولم يشهدها التاريخ من قبل فى ظل قتل الأطفال والشيوخ والصحفيين وتدمير الأحياء والشوارع ولفت إلى أن ما يقوم به الاحتلال يعد قتلا للإنسانية والشعوب الحرة.

60 % من الشهداء على يد الإحتلال من الأطفال والشيوخ والنساء

وأكد أن أمريكا داعمة بشكل أساسى لجرائم الإحتلال الإسرائيلى لأن إسرائيل ليست قادرة على مواجهة المقاومة وحدها وتابع أن 60% من الشهداء على يد الإحتلال من الأطفال والشيوخ والنساء.

وقال إن المقاومة والشعب الفلسطينى لا يمكن هزيمتهم لأنه شعب لسان حال الإنسانية ضد وحوش تعمل على الإبادة، مؤكدا أن إسرائيل خطر على المنطقة وشعوبها.

وقدم الشيخ نعيم قاسم الشكر إلى إيران على دعمها الواضح للمقاومة فى لبنان وفلسطين والمنطقة، مشيرًا إلى أن إيران واجهت إسرائيل وأصابت تل أبيب، منوها إلى أن طهران تدعم المقاومة بالطريقة التى تراها مناسبة.

وأضاف: الحوثيون أستطاعوا تهديد إسرائيل وقيدوا حركة الملاحة.

العدو الإسرائيلى لم يتقدّم بريًا

وشدد على أنه لا محل لأى نقاش دون وقف النار وبعدها يتم مناقشة كل التفاصيل، مركزًا على أنهم واثقون من قيادة نبيه برى وهو الأخ الأكبر من وجهة نظر حزب الله.

وأضاف: ندعم كل جهود نبيه برى لوقف النار مؤكدًا على أن حزب الله وحركة أمل على قلب رجل واحد.

وركز على أن إمكانيات حزب الله بخير والإدارة متماسكة والدليل توسع وازدياد العمليات، مشيرًا إلى أن الحزب يريد الالتحام فى الميدان مع جيش الإحتلال ووقتها ستزلزل الأرض تحت جيش الإحتلال ويتكبد خسائر تجبره على وقف الحرب.

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أن العدو الإسرائيلى لم يتقدّم بريًا ولا قيمة للأمتار المعلن عنها، قائلاُ “ نريد حصول الالتحام الذي يكبده خسائر كبيرة وستتزلزل الأرض تحت أقدامه”.

وقف إطلاق النار

وركز على أن بيئة المقاومة متماسكة ونحن لدينا أشرف الناس وأعظم الناس وأهل العزم والبأس، قائلًا: "نحن أهل الصمود، لا يفكرن أحد أننا سنغادر مواقعنا وبنادقنا، وستسقط إسرائيل".

نعيم قاسم: قد تكون خسائر جيش الإحتلال الإسرائيلي بالميدان هي مقدمة إنهاء الحرب.

نعيم قاسم: لا محل لأي نقاش قبل وقف إطلاق النار.