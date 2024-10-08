الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

نعيم قاسم: هناك ضغوط علينا حتى نتراجع ومستعدون للالتحام فى الميدان مع جيش الاحتلال

الشيخ نعيم قاسم،
الشيخ نعيم قاسم، فيتو

كشف نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، تعرض الحزب لضغوط حتى يتراجع.

الإسرائيلى أثبت أنه خطر على لبنان والمنطقة والبشرية

وأوضح خلال كلمته اليوم، أن الكيان الإسرائيلى أثبت أنه خطر على لبنان والمنطقة والبشرية.

وقدم الشيخ نعيم قاسم الشكر إلى إيران على دعمها الواضح للمقاومة فى لبنان وفلسطين والمنطقة، مشيرًا إلى أن إيران واجهت إسرائيل وأصابت تل أبيب، منوها إلى أن طهران تدعم المقاومة بالطريقة التى تراها مناسبة.

وأضاف: الحوثيون أستطاعوا تهديد إسرائيل وقيدوا حركة الملاحة.

وأوضح أن بنيامين نتنياهو يريد شرق أوسط جديد ومن أهدافه القضاء على المقاومة وإبادة الفلسطينيين.

 لا محل لأى نقاش دون وقف النار

وشدد على أنه لا محل لأى نقاش دون وقف النار وبعدها يتم مناقشة كل التفاصيل، مركزًا على أنهم واثقون من قيادة نبيه برى وهو الأخ الأكبر من وجهة نظر حزب الله.

وأضاف: ندعم كل جهود نبيه برى لوقف النار مؤكدًا على أن حزب الله وحركة أمل على قلب رجل واحد.

وركز على أن إمكانيات حزب الله بخير والإدارة متماسكة والدليل توسع وأزدياد العمليات، مشيرًا إلى أن الحزب يريد الإلتحام فى الميدان مع جيش الإحتلال ووقتها سيتزلزل الأرض تحت جيش الإحتلال ويتكبد خسائر تجبره على وقف الحرب.

نائب الأمين العام لحزب الله: إسرائيل ليست قادرة على مواجهة المقاومة دون دعم أمريكي وأوروبي

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