نعيم قاسم يكشف قدرات حزب الله ويتحدث عن انتخاب الأمين العام الجديد
أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أن الحزب سينجز انتخاب الأمين العام وفق الآليات التنظيمية وسنعلن ذلك في حينه.
القيادة والسيطرة وإدارة الحزب والمقاومة منتظمة بدقة
وركز خلال كلمته اليوم على أن القيادة والسيطرة وإدارة الحزب والمقاومة منتظمة بدقة وتخطينا الضربات.
وقال إن حرب العدو على حزب الله لن تمس إرادته وتصميمه على المواجهة.
شدد الشيخ نعيم قاسم، على أن "الاجتماع الكبير من قبل الكيان الصهيوني ومعه أمريكا هو للضغط علينا من أجل أن نخشى ونخاف ونحن لن تخشى ولن نخاف".
ولفت إلى "أنني أعجز عن وصف حالنا دون أميننا العام الشهيد السيد حسن نصرالله، لكننا نستلهم من عنفوانه".
طوفان الأقصى هو حدث استثنائي
وأوضح قاسم أن "طوفان الأقصى هو حدث استثنائي وبداية تغيير وجه الشرق الأوسط".
وقال: "جهاد المجاهدين من حماس والجهاد وكل الشعب الفلسطيني هو عمل مشروع مئة بالمئة"، مضيفا "هدف الاحتلال لم يكن ردة الفعل على طوفان الاقصى إنما إنهاء المقاومة بشكل كامل وابادة الشعب الفلسطيني".
وأكد قاسم أن "جبهة المساندة بلبنان استنزفت العدو 11 شهرا وأخرجت المستوطنين من الشمال"، مشيرا إلى أن "لبنان كان مستهدفا و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ) أعلن مرارا أنه يريد الشرق الأوسط الجديد"، مشيرا إلى أن "التاريخ أثبت أن الكيان الصهيوني خطر على المنطقة والعالم".
المستوطنات في الشمال تحت مرمى صواريخ حزب الله
وأعلن أن "المستوطنات في الشمال تحت مرمى صواريخنا وإمكاناتنا بخير".
وأضاف "مقاومونا متماسكون على الجبهة وعملياتنا ازدادت وكذلك ألم العدو".
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