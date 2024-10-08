جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء عمليات برية ضد حزب الله بالقطاع الغربي لجنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عمليات برية محددة ضد حزب الله في القطاع الغربي لجنوب لبنان.

خطة مرتبة تم إعدادها في هيئة الأركان العامة

جدير بالذكر أن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "زعم أن جيش الاحتلال يعمل وفق خطة مرتبة تم إعدادها في هيئة الأركان العامة وفي القيادة الشمالية والتي تدربت القوات عليها على مدار الأشهر الأخيرة".

وتابع البيان: "القوات البرية مدعومة بهجمات جوية لسلاح الجو وقصف مدفعي يستهدف أهدافًا عسكرية في المنطقة بالتنسيق الكامل مع قوات المشاة".

وأشار إلى أنه "تمت الموافقة على مراحل الحملة ويتم تنفيذها وفقًا لقرار المستوى السياسي. وتستمر عملية "سهام الشمال" بناءً على تقييم الوضع بالتوازي مع القتال في غزة وجبهات أخرى".

إعادة سكان الشمال إلى منازلهم

وأكد المتحدث باسم جيش الإحتلال "مواصلة القتال والعمل لتحقيق أهداف الحرب، وبذل كل ما هو ضروري لحماية مواطني إسرائيل وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان".

وطلب البيان "عدم نقل الشائعات والتقارير غير الرسمية حول أنشطة قوات الإحتلال ، والالتزام بالإعلانات الرسمية فقط".