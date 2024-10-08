نائب أمين حزب الله: لن نترك مواقعنا وبنادقنا وسنُسقط إسرائيل

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أن العدو الإسرائيلى لم يتقدّم بريًا ولا قيمة للأمتار المعلن عنها، قائلاُ “ نريد حصول الالتحام الذي سيكبده خسائر كبيرة وستتزلزل الأرض تحت أقدامه”.

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي بالميدان هي مقدمة إنهاء الحرب

وركز على أن بيئة المقاومة متماسكة ونحن لدينا أشرف الناس وأعظم الناس وأهل العزم والبأس، قائلًا: "نحن أهل الصمود، لا يفكرن أحد أننا سنغادر مواقعنا وبنادقنا، وستسقط إسرائيل".

نعيم قاسم: قد تكون خسائر جيش الإحتلال الإسرائيلي بالميدان هي مقدمة إنهاء الحرب.

وقف إطلاق النار

نعيم قاسم: لا محل لأي نقاش قبل وقف إطلاق النار.

وكان نعيم قاسم أكد أن "جبهة المساندة بـ لبنان استنزفت العدو 11 شهرا وأخرجت المستوطنين من الشمال"، مشيرا إلى أن "لبنان كان مستهدفا و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) أعلن مرارا أنه يريد الشرق الأوسط الجديد"، مشيرا إلى أن "التاريخ أثبت أن الكيان الصهيوني خطر على المنطقة والعالم".