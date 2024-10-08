الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

نائب الأمين العام لحزب الله: إسرائيل ليست قادرة على مواجهة المقاومة دون دعم أمريكي وأوروبي

نائب الأمين العام
نائب الأمين العام لحزب الله، فيتو

قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: مرت سنة على طوفان الأقصى وأنه حدث غير عادى ومن بعدها يتم السعى لتغيير الشرق الأوسط.

أعمال  المقاومة هى أعمال مباركة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلى

وأشار خلال كلمته اليوم، إلى أن الأعمال التى تقوم بها المقاومة هى أعمال مباركة لموجهة الإحتلال الإسرائيلى.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلى يسعى لإنهاء عمل المقاومة وإبادة الشعب الفلسطينى، مشيرا إلى أن جرائم الإحتلال يراها العالم ولم يشهدها التاريخ من قبل فى ظل قتل الأطفال والشيوخ والصحفيين وتدمير الأحياء والشواريع.

ولفت إلى أن ما يقوم به الإحتلال يعد قتل للإنسانية والشعوب الحرة.

60 % من الشهداء على يد الإحتلال من الأطفال والشيوخ والنساء

وأكد أن أمريكا داعمة بشكل أساسى لجرائم الإحتلال الإسرائيلى لأن إسرائيل ليست قادرة على مواجهة المقاومة وحدها.

وتابع أن 60% من الشهداء على يد الإحتلال من الأطفال والشيوخ والنساء.

وقال إن المقاومة والشعب الفلسطينى لا يمكن هزيمتهم لأنه شعب لسان حال الإنسانية ضد وحوش تعمل على الإبادة، مؤكدا أن إسرائيل خطر على المنطقة وشعوبها.

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طوفان الأقصى لبنان حزب الله الشيخ نعيم قاسم

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