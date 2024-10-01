أكسيوس: إيران تستعد لشن هجوم صاروخي على إسرائيل

قال موقع «أكسيوس»، نقلا عن مسئول في البيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة لديها معلومات استخبارية تفيد بأن إيران تنوي شن هجوم صاروخي على إسرائيل قريبا.

وأضافت أكسيوس عن مسؤول بالبيت الأبيض: "الهجوم العسكري الإيراني المباشر على إسرائيل سيحمل عواقب وخيمة على طهران وندعم بنشاط الاستعدادات للدفاع عن إسرائيل ضد أي هجوم إيراني".

القواعد العسكرية الأمريكية ترفع حالة التأهب

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، أن 3 أسراب طائرات إضافية في طريقها إلى المنطقة وأحدها وصل بالفعل.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، مساء أمس الإثنين، بوضع القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى.