الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

حزب الله يعلن إطلاق صواريخ على قاعدة استخبارات قرب تل أبيب

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

الحرب على لبنان ، أعلن حزب الله اللبناني، ليل الإثنين، إطلاق صواريخ على قاعدة "غليلوت" التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية 8200، التي تقع في ‏ضواحي تل أبيب وسط إسرائيل.

وقال حزب الله في بيان، إن أحدث هجماته على إسرائيل تأتي "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن ‏لبنان وشعبه".


وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء أمس الإثنين أن صفارات الإنذار دوت وسط إسرائيل بعد رصد إطلاق 5 قذائف من لبنان.

وأضاف الجيش أن "بعض القذائف تسنى اعتراضها، بينما سقطت البقية في مناطق مفتوحة".

وأضاف أنه "لم تجر أي تغييرات على إرشادات قيادة الجبهة الداخلية".


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الحرب على لبنان حزب الله اللبناني غليلوت تل أبيب إسرائيل

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