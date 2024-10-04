الجمعة 04 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

مصرع مصريين في حادث إطلاق نار بالمكسيك، وبيان من وزارة الخارجية

السفير تميم خلاف،
السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فيتو

تتابع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج ملابسات حادث إطلاق النار في المكسيك الذي أسفر عن مقتل عدد من المواطنين المصريين.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وجه القطاع القنصلي بالوزارة والسفارة المصرية في المكسيك بمتابعة الواقعة من كثب والتواصل مع السلطات المكسيكية للوقوف على ملابسات الحادث.

وتتقدم وزارة الخارجية والهجرة بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان.

 

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