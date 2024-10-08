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اقتصاد

النفط يتراجع بعد بلوغه أعلى مستوى في أكثر من شهر بسبب الحرب بالشرق الأوسط

النفط، فيتو
النفط، فيتو

تكبدت أسعار النفط  خسائر طفيفة، في التعاملات الآسيوية المبكرة الثلاثاء، مع قيام المتعاملين بجني الأرباح بعد بلوغ الأسعار أعلى مستوياتها في أكثر من شهر الاثنين وسط مخاوف من أن الشرق الأوسط ربما يكون على شفا حرب شاملة.

واحتدمت حدة القتال في الشرق الأوسط بعد أن أطلقت  حزب الله اللبناني  صواريخ على حيفا ثالث أكبر مدن إسرائيل الاثنين بينما تستعد إسرائيل فيما يبدو إلى توسيع توغلها البري في جنوب لبنان بعد مرور عام على الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل والذي أشعل فتيل الحرب المتواصلة في غزة.

تحديث الأسعار


تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 80.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 0029 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 76.94 دولار للبرميل، بحسب بيانات "رويترز".

وكانت العقود الآجلة للنفط الخام قد قفزت بأكثر من ثلاثة بالمئة الاثنين لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر أغسطس، مما عزز مسيرة الصعود الأسبوع الماضي والتي شهدت ارتفاع العقود بأكثر من ثمانية بالمئة في أكبر مكاسب أسبوعية في أكثر من عام.

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اسعار النفط التعاملات الآسيوية الشرق الأوسط حزب الله اللبناني إسرائيل

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