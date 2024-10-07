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اقتصاد

النفط يقلص مكاسبه بعد تحقيق أكبر زيادة أسبوعية بأكثر من عام

النفط، فيتو
النفط، فيتو

قلصت أسعار النفط مكاسبها في التعاملات المبكرة الاثنين، بعد أن سجلت الجمعة أكبر ارتفاع أسبوعي لها في أكثر من عام وسط تزايد مخاطر اندلاع حرب إقليمية في الشرق الأوسط.

 

تحرك الأسعار

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 77.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 0015 بتوقيت جرينتش.

 

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 74.03 دولار للبرميل، بحسب بيانات "رويترز".

 

كان برنت قد ارتفع الأسبوع الماضي بأكثر من ثمانية بالمئة، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ يناير 2023، فيما ارتفع غرب تكساس الوسيط 9.1 بالمئة في أكبر ارتفاع أسبوعي منذ مارس 2023.

وقالت محللة الأسواق المستقلة تينا تنج "ربما جاء التراجع بفعل البيع لجني الأرباح بعد ارتفاع الأسعار الأسبوع الماضي".

وأضافت "مع ذلك، من المرجح أن تظل سوق النفط تواجه ضغوطا تتسبب في ارتفاع الأسعار بسبب المخاوف من رد إسرائيلي على إيران.. التوتر الجيوسياسي يلعب الآن دورا رئيسيا في تحديد اتجاه السوق".

قصفت إسرائيل أهدافا لحزب الله في لبنان وقطاع غزة، الأحد، عشية الذكرى السنوية الأولى لهجمات السابع من أكتوبر.

 وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن جميع الخيارات مطروحة للرد على إيران.

جاء ذلك بعد أن شنت إيران هجومًا صاروخيًّا على إسرائيل في رد منها على العمليات الإسرائيلية في لبنان وغزة.

وفي الوقت نفسه، قالت الشرطة الإسرائيلية في وقت مبكر من الاثنين إن صواريخ أطلقها حزب الله أصابت حيفا، ثالث أكبر مدينة في إسرائيل.

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اسعار النفط التعاملات المبكرة غرب تكساس سوق النفط ارتفاع الأسعار

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