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اقتصاد

أسعار النفط تنخفض بنحو 3% خلال تعاملات اليوم الخميس

أسعار النفط، فيتو
أسعار النفط، فيتو

انخفض سعر النفط الخام بنحو 3% خلال تعاملات اليوم الخميس، عند التسوية، وأغلق الخام الأمريكي دون 68 دولارًا بسبب ما أورده تقرير صحفي عن التزام السعودية بزيادة الإنتاج في ديسمبر بحسب المتفق عليه ضمن تحالف أوبك+.

كان تقرير لصحيفة  فايننشال تايمز البريطانية نقل عن أشخاص مطلعين قولهم، إن السعودية مستعدة للتخلي عن هدفها غير الرسمي لسعر النفط عند 100 دولار للبرميل.

وقالت المصادر إن المسؤولين السعوديين مستعدون لزيادة إنتاج النفط في ديسمبر حتى لو أدت هذه الخطوة إلى فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط.

انخفاض سعر النفط الخام اليوم عند التسوية

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.86 دولار أو 2.53% لتسجل 71.60 دولار للبرميل عند التسوية.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي 2.02 دولار أو 2.90% لتسجل 67.67 دولار للبرميل عند التسوية.

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