الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

هاريس: لن أنسى أبدا يوم طوفان الأقصى

هاريس، فيتو
هاريس، فيتو

قالت نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والمرشحة لرئاسة الأمريكية، كامالا هاريس، مساء اليوم، لن أنسى أبدًا السابع من أكتوبر، وعلى العالم عدم نسيانه.

 

هاريس تتحدث عن يوم طوفان الأقصى 

وتابعت هاريس، في سياق كلمة له حول الذكرى الأول لـ طوفان الأقصى، يجب العمل لضمان عدم حدوث أي شيء مماثل لأهوال السابع من أكتوبر.

وتابعت المرشحة لانتخابات الرئاسة الأمريكية، أن الأبرياء في غزة عانوا الكثير من الألم والخسارة على مدار عام، يجب أن نعمل على تخفيف المعاناة الهائلة للفلسطينيين الأبرياء في القطاع.

 

بايدن يقيم مراسم الذكرى الأولى لعملية طوفان الأقصى

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن، اليوم الإثنين، أقام مراسم تذكارية بالبيت الأبيض في الذكرى السنوية الأولى لعملية طوفان الأقصى.

وظهر الرئيس بايدن وقرينته مع الحاخام آرون ألكسندر من جماعة "أداس" إسرائيل في واشنطن وهو يتلو صلاة يهودية وقام بذكر موقع المهرجان والبلدات والقرى التي شهدت أحداث طوفان الأقصى.   

برفقة حاخام، بايدن وزوجته يحييان ذكرى طوفان الأقصى بالصلوات اليهودية (فيديو)

ترامب: قطاع غزة يمكن أن يصبح أفضل من موناكو

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

هاريس السابع من أكتوبر طوفان الأقصى غزة بايدن

مواد متعلقة

موقع أمريكى يكشف مفاجأة عن يحيى السنوار فى ذكرى طوفان الأقصى

فى ذكرى طوفان الأقصى، صحيفة بريطانية ترصد مشاهد الكابوس الحى بفلسطين

الأكثر قراءة

القومي للاتصالات يعطي الضوء الأخضر للشركات لزيادة أسعار الخدمات (فيديو)

حقيقة فيديو الإساءة المتداول للمغربي رضا سليم لاعب الأهلي

بعد 76 ركلة ترجيح، سموحة 2005 يفوز على الزمالك في كأس مصر

مسئول يعلن عدد السودانيين العائدين من مصر، ويوجه رسالة طمأنة للراغبين فى العودة

حرب مفتوحة، إطلاق صواريخ ومسيرات على إسرائيل من عدة جبهات

مواعيد مباريات المصري بالكونفدرالية (انفوجراف)

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 08 - 10 -2024

بالسعة الكاملة، الأهلي يعلن أسعار تذاكر مباراة العين الإماراتي بكأس الإنتركونتيننتال

منوعات

المزيد

ناسا تكشف طبيعة التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الفضاء

سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة قريبا

تقارير: 45% من الأراضي الروسية أصبحت مغطاة بالثلوج

مشاهد مؤثرة تحت القصف الإسرائيلي، لبنانية ترفض النزوح من منزلها دون قمصان برشلونة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار السكر اليوم الاثنين في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الاثنين 7/10/2024

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات المصري بالكونفدرالية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 8 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

أحاديث عن فضل إطعام الطعام وعقوبة منع المحتاج إليه

تفسير حلم الرقص في المنام وعلاقته بمواجهة الكثير من المتاعب والصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية