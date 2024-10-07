هاريس: لن أنسى أبدا يوم طوفان الأقصى

قالت نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والمرشحة لرئاسة الأمريكية، كامالا هاريس، مساء اليوم، لن أنسى أبدًا السابع من أكتوبر، وعلى العالم عدم نسيانه.

هاريس تتحدث عن يوم طوفان الأقصى

وتابعت هاريس، في سياق كلمة له حول الذكرى الأول لـ طوفان الأقصى، يجب العمل لضمان عدم حدوث أي شيء مماثل لأهوال السابع من أكتوبر.

وتابعت المرشحة لانتخابات الرئاسة الأمريكية، أن الأبرياء في غزة عانوا الكثير من الألم والخسارة على مدار عام، يجب أن نعمل على تخفيف المعاناة الهائلة للفلسطينيين الأبرياء في القطاع.

بايدن يقيم مراسم الذكرى الأولى لعملية طوفان الأقصى

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن، اليوم الإثنين، أقام مراسم تذكارية بالبيت الأبيض في الذكرى السنوية الأولى لعملية طوفان الأقصى.

وظهر الرئيس بايدن وقرينته مع الحاخام آرون ألكسندر من جماعة "أداس" إسرائيل في واشنطن وهو يتلو صلاة يهودية وقام بذكر موقع المهرجان والبلدات والقرى التي شهدت أحداث طوفان الأقصى.