تأثير الاغتيالات على المقاومة الفلسطينية.. رسائل نارية من أبو عبيدة بمناسبة مرور عام على طوفان الأقصي.. أبرزها صمود غزة ومصير الأسرى وحجم خسائر الاحتلال

ألقى أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الإثنين، كلمة بمنسابة مرور عام علي انطلاق عملية طوفان الأقصي.

مرور عام علي انطلاق طوفان الأقصي

وقال أبو عبيدة: "بعد عام من بداية معركة طوفان الأقصى نخاطبكم من غزة العصية الصامدة القاهرة لعدوها.. عام مر على عملية الكوماندوز الأكثر احترافية ونجاحا في العصر الحديث.. ضربنا العدو ضربة استباقية هائلة بعدما وصل تخطيطه لضربة كبرى للمقاومة بغزة مراحله النهائية.. معركة طوفان الأقصى جاءت بعد أن وصل العدوان على الأقصى مرحلة خطيرة غير مسبوقة".

وتابع أبو عبيدة: "معركة طوفان الأقصى جاءت بعدما توغل العدو في الاستيطان والتهويد والعدوان على الأسرى.. شعبنا صمد صمودا أسطوريا رغم بطش العدو وقوى البغي والعدوان".

جبهات إسناد قطاع غزة تكبد الاحتلال خسائر كبيرة

"في محيط فلسطين جبهات مشتعلة تقاتل إلى جانب شعبنا وتسنده وتقاتل العدو مباشرة وتكبده خسائر كبيرة.. فمسيرات اليمن والعراق تتجول في سماء فلسطين المحتلة وتضرب العدو وتكبده خسائر كبيرة.. وجمهورية إيران الإسلامية توجه ضربات الوعد الصادق لترهب العدو.. ولا يشد هذا الكيان إلا حبال الإدارة الأمريكية المعهودة التي ستنقطع بلا شك مع مرور الزمن".

"بعد مرور عام نحن أمام شعب فلسطيني أسطوري بصمود أسطوري رغم الخذلان وبطش عدو يسانده الأمريكان والغرب.. عام ولا نزال نقاتل في معركة غير متكافئة عدوا مجرما لا يتورع عن ارتكاب كل الجرائم.. وعمليات المقاومة تستنزف القدرات الأمنية والدفاعية للاحتلال وتكبده خسائر اقتصادية وتفرض عليه التهجير.. والكيان الصهيوني يعيش منبوذا من كل أمم الأرض وشعوبها الحرة".

تأثير عمليات الاغتيالات علي المقاومة ضد إسرائيل

وأستطرد أبو عبيدة: "مجاهدونا ومقاومو شعبنا يواصلون صمودهم البطولي في كل شبر من قطاع غزة.. أسقطنا آلافا من جنود العدو قتلى وجرحى وأخرجنا من الخدمة مئات الآليات العسكرية.. وخيارنا هو الاستمرار في معركة استنزاف طويلة ومؤلمة مع العدو والمعارك أثبتت نجاح هذا الخيار".

"الاحتلال المتغطرس لا يفهم دروس التاريخ ولا حقائق الواقع ولا ثقافة شعبنا وأمتنا.. فاستشهاد القائدين الكبيرين إسماعيل هنية وحسن نصر الله دليل واضح على عدم فهم العدو طبيعة المقاومة.. وفرحة العدو بالاغتيالات قصيرة.. ولو كانت الاغتيالات نصرا لانتهت المقاومة ضد الاحتلال منذ اغتيال عز الدين القسام.. هذه الأرض تنبت المقاومين كما تنبت الزيتون وتورث الإباء للأجيال جيلا بعد جيل.. وما يجري في الإقليم اليوم من عمليات إسناد للمقاومة في غزة هي مواقف مقدرة وعظيمة في نظر شعبنا".

رسالة أبو عبيدة لجماعة حزب الله والشعب اليمني وسكان الضفة الغربية

وأضاف أبو عبيدة: "نقول اليوم لإخواننا المقاتلين في حزب الله إننا على ثقة من بأسكم وقوتكم لتكبيد العدو خسائر مؤلمة.. في كل محاور القتال وعلى امتداد غزة قتلنا واستهدفنا مئات الجنود ودمرنا آليات العدو وطورنا التكتيكات.. كما نثمن بكل اعتزاز الحراك الشعبي العظيم في اليمن الحر ونقدر حراك كل الشعوب الشقيقة والصديقة حول العالم".

واستطرد أبو عبيدة: "عام كامل ونحن نقاتل في معركة غير متكافئة عدوا مجرما.. وما يجري في مخيمات الضفة الغربية يؤكد أن سياسة العدو هي قرار استراتيجي يطبقه في كل مكان بأرضنا.. هذا الاحتلال وخصوصا حكومته الحالية الإرهابية لا يريد أن يرى فلسطينيا غرب نهر الأردن.. والعدو لا يفهم إلا لغة القوة والسلاح لا يواجه إلا بالسلاح.. وندعو أشقاءنا في الضفة إلى تصعيد مقاومتهم للرد على عنهجية العدو وجرائمه".

مصير الأسري الإسرائيليين في قطاع غزة

واستكمل أبو عبيدة: "حرصنا منذ اليوم الأول على حماية الأسرى لدينا والحفاظ عليهم.. ونقول لجمهور الاحتلال إنه كان بإمكانكم استعادة أسراكم منذ عام لو ناسب ذلك طموحات نتنياهو.. وما حدث مع الأسرى الستة في رفح الفلسطينية ربما يتكرر مع آخرين طالما يتعنت نتنياهو وحكومته الإرهابية.. ولدينا تعليمات أنه إذا تعرض الأسرى للخطر أو لاشتباكات قريبة يتم نقلهم إلى أماكن أخرى أكثر أمنا.. والمخاطر على الأسرى الإسرائيليين تتعاظم يوما بعد يوم".

وأختتم أبو عبيدة: منطقة الاشتباك يتعرض فيها الأسرى لتقاطع النيران وربما لنيران العدو نفسه.. ربما يكون هناك 100 رون آراد جديد يلوحون في الأفق.. ومصير أسرى العدو مرهون بقرار من حكومة الاحتلال ولا نستبعد دخول ملفهم إلى نفق مظلم.. يجب أن يفهم الصهاينة أنهم منبوذون من كل العالم الحر.. وندعو إلى إطلاق أكبر حملة عربية وإسلامية ودولية لإسناد الشعب الفلسطيني.. كما ندعو إلى أكبر هجوم سيبراني ضد العدو من خبراء الحرب الإلكترونية".