مستشار لهاريس يلتقي قيادات للمسلمين والعرب في أمريكا وسط غضب من دعم إسرائيل

التقى مستشار كبير لنائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس بقيادات للمسلمين والعرب بالولايات المتحدة أمس الأربعاء، في وقت تسعى فيه حملة هاريس الرئاسية إلى استعادة أصوات الناخبين الغاضبين من الدعم الأمريكي لحربي إسرائيل في غزة ولبنان.

وقال مكتب نائبة الرئيس إن فيل جوردان مستشار هاريس للأمن القومي أبلغ القيادات في الاجتماع الافتراضي أن الإدارة تدعم كلا من وقف إطلاق النار في غزة والدبلوماسية في لبنان والاستقرار في الضفة الغربية المحتلة.

وقال علي داغر وهو محام لبناني أمريكي وزعيم مجتمعي إن الجهود التي قام بها مكتب هاريس لم تكن كافية.

وأضاف داغر الذي لم يشارك في الاجتماع إنها جهود قليلة للغاية ومتأخرة للغاية.

وفاز الرئيس جو بايدن بأغلبية أصوات المسلمين والعرب في انتخابات 2020 لكن دعمهم للديمقراطيين انخفض بشكل حاد خلال عام من القتال المتواصل بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

ويقول ناشطون إن الديمقراطيين بايدن وهاريس لم يقوما بما يكفي من الجهود لوقف الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني.

وأعلنت منظمة (إمجيج) المدافعة عن حقوق المسلمين في الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة دعمها لهاريس فيما حث آخرون أنصارهم على الإحجام عن ذلك.

ورغم أنهم لم يدعموا منافسها دونالد ترامب، فإن محللين يرون أن اختيارهم عدم التصويت أو التصويت لمرشحين من أطراف ثالثة قد يلحق ضررًا بهاريس.