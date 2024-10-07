ترامب: قطاع غزة يمكن أن يصبح أفضل من موناكو

زعم الرئيس الأمريكى السابق، والمرشح الحالي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، اليوم، إن قطاع غزة قد يصبح أفضل من إمارة موناكو.

ترامب يؤكد إمكانية تحول قطاع غزة إلى موناكو

وقال الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، يمكن لقطاع غزة، بعد إعادة الإعمار أن يصبح أجمل مكان بفضل مناخه وشواطئه وكل شيء، قد تكون الأجواء رائعة.

ترامب يحيى ذكرى طوفان الأقصى بالحديث عن غزة

وأضاف ترامب فى مقابلة أجريت معه في الذكرى الأولى لـ طوفان الأقصى، أعتقد أنه يمكن أن يكون القطاع أفضل من موناكو الإمارة الغنية على الريفييرا الفرنسية، من دون أن يتطرق إلى الأزمة الكارثية التي سببتها الحرب الإسرائيلية في القطاع، أو عشرات آلاف الشهداء والمصابين الفلسطينيين الذين راحوا ضحيتها خلال العام الماضى.

وأشار دونالد ترامب، إلى أن القطاع الفلسطيني قد يكون أفضل ما في الشرق الأوسط.

واستطرد ترامب، إن على إسرائيل أن تفعل ما يلزم للرد على إيران.