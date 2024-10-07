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خارج الحدود

أبو عبيدة: نواصل الصمود بعد عام من طوفان الأقصى وهذا هو خيارنا الوحيد

أبو عبيدة، فيتو
أبو عبيدة، فيتو

قال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في كلمة بمناسبة مرور عام على انطلاق عملية طوفان الأقصي: إن عمليات المقاومة تستنزف القدرات الأمنية والدفاعية للاحتلال وتكبده خسائر اقتصادية وتفرض عليه التهجير.

وأضاف أبو عبيدة: "الكيان الصهيوني يعيش منبوذا من كل أمم الأرض وشعوبها الحرة.. وبعد مرور عام نحن أمام شعب فلسطيني أسطوري بصمود أسطوري رغم الخذلان وبطش عدو يسانده الأمريكان والغرب.. عام ولا نزال نقاتل في معركة غير متكافئة عدوا مجرما لا يتورع عن ارتكاب كل الجرائم".

الاستمرار في معركة الاستنزاف

واستطرد أبو عبيدة: "مجاهدونا ومقاومو شعبنا يواصلون صمودهم البطولي في كل شبر من قطاع غزة.. أسقطنا آلافا من جنود العدو قتلى وجرحى وأخرجنا من الخدمة مئات الآليات العسكرية.. وخيارنا هو الاستمرار في معركة استنزاف طويلة ومؤلمة مع العدو والمعارك أثبتت نجاح هذا الخيار".

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