أحدث استطلاعات الرأي: ترامب وهاريس متعادلان

كشفت أحدث استطلاعات الرأي لوسائل الإعلام الأمريكية أن المرشحة الديمقراطية، نائبة الرئيس كامالا هاريس، والمرشح الجمهوري، الرئيس السابق دونالد ترامب، لا يزالان متعادلين في ولايات رئيسية، يمكن أن تحدد مسار السباق، وذلك قبل أسابيع فقط من يوم الانتخابات.

أيضا، تحتدم المنافسات على مقاعد مجلس الشيوخ، والتي يُلقي تأييد مرشحي الرئاسة بظلالهما الكثيفة عليها.

ووفق أحدث استطلاع للرأي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز"، نشر أمس السبت، فإن ترامب وهاريس متعادلان تقريبًا في استطلاع للرأي بين الناخبين المحتملين في ميتشيجان، حيث حصلت هاريس على 48% من الأصوات مقابل 47% لترامب.

هاريس تتقدم على ترامب في ويسكونسن

وتتقدم هاريس على ترامب في ويسكونسن، بنسبة 49% مقابل 47%. بينما في أوهايو، يتقدم ترامب قليلًا على كامالا بنسبة 50% مقابل 44% لها.

وقدمت استطلاعات رأي أجرتها شبكة "فوكس نيوز" بين الناخبين المحتملين في بنسلفانيا وكارولينا الشمالية، نشرت الجمعة، صورة مماثلة؛ حيث تعادل المرشحان بنسبة 49% في كينستون، بينما يتقدم ترامب بفارق ضئيل على هاريس في تار هيل بنسبة 50% إلى 49%.

محاولات اغتيال ترامب

جاءت استطلاعات الرأي الجديدة في نهاية صيف شهد سلسلة من الأحداث السياسية الدرامية، من انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق الرئاسي، إلى محاولات اغتيال ترامب المتعددة.

ترامب وهاريس واجها بعضهما البعض في مناظرة متوترة في وقت سابق من هذا الشهر، والتي اعتُبرت -على نطاق واسع- أداءً قويًا للمرشحة الديمقراطية.

كذلك من المقرر أن يواجه المرشحان لمنصب نائب الرئيس "تيم والز" و"جي دي فانس" بعضهما البعض في الأول من أكتوبر.