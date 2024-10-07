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حوادث

غدا.. محاكمة عامل تعدى على مريضة بأحد المستشفيات

محكمة شمال القاهرة،
محكمة شمال القاهرة، فيتو

تنظر غدا الثلاثاء محكمة جنايات شمال القاهرة، محاكمة عامل نظافة بأحد المستشفيات الحكومية لاتهامه بهتك عرض مريضة، بعد إجرائها عملية جراحية أثناء وجودها بغرفة الإفاقة.  

وكشف أمر الإحالة أن المتهم “ك.م” يعمل عامل نظافة بأحد المستشفيات الحكومية، وقام بهتك عرض المجنى عليها بالقوة،بأن استغل تواجدها بمفردها بغرفة الإفاقة بالمستشفى محل عمله، عقب إجرائها عملية جراحية، حيث استطالت يده على أحد مواطن عفتها، مستغلا عدم قدرتها على الاستغاثة بالعاملين بالمستشفى.

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محكمة جنايات شمال القاهرة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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