تأجيل محاكمة عامل تعدى على مريضة بأحد المستشفيات لـ 8 أكتوبر
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل محاكمة عامل نظافة بأحد المستشفيات الحكومية لاتهامه بهتك عرض مريضة، بعد إجرائها عملية جراحية أثناء وجودها بغرفة الإفاقة لجلسة 8 أكتوبر المقبل للمرافعة.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم “ك.م” يعمل عامل نظافة بأحد المستشفيات الحكومية، وقام بهتك عرض المجنى عليها بالقوة ،بأن استغل تواجدها بمفردها بغرفة الإفاقة بالمستشفى محل عمله، عقب إجرائها عملية جراحية، حيث استطالت يده على أحد مواطن عفتها، مستغلا عدم قدرتها على الاستغاثة بالعاملين بالمستشفى.
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