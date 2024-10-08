4 أهداف لحسام حسن بالمحطة الرابعة مع المنتخب: إعادة الثقة لمدافع الفراعنة الأبرز.. واستغلال توهج مرموش بعد اعتلائه صدارة هدافي الدوري الألماني.. ومواصلة خطة تجديد الدماء الأهم

دخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، الأحد الماضي، معسكره التدريبي استعدادا لمواجهتي موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في المغرب العام المقبل.

معسكر المنتخب الوطني الحالي يمثل المحطة الرابعة في مشوار الجهاز الفني للفراعنة تحت قيادة حسام حسن وتوأمه إبراهيم، وحتى ألان يحافظ التوأم على مسيرة ناجحة ومرضية للشارع الرياضي المصري مع منتخب مصر، بعدما تمكنا من الحفاظ على صدارة المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة لكاس العالم 2026، وكذلك المجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، واستاطاع التوأم أن يرسخا قدميهما وتأكيد جدارتهما في تولي القيادة الفنية لمنتخب الفراعنة.

ويضع التوأم نصب أعينهما في المعسكر الحالي لتحقيق أربعة أهداف، ستساعد الفريق الوطني في تحقيق مزيدا من النجاحات خلال المرحلة المقبلة تستعرضها فيتو في السطور التالية:

محمد عبد المنعم، فيتو

إعادة الثقة للمدافع محمد عبد المنعم

يأتي في مقدمة الأهداف التي يسعى التوأم لتحقيقها خلال معسكر أكتوبر الحالي، مساندة ودعم مدافع المنتخب الوطني محمد عبد المنعم، الذي يمر بأزمة نفسية ثقيلة عليه، بعد خروجه مؤخرا من حسابات المدير الفني لفريقه نيس الفرنسي

وعلمت فيتو أن التوأم حسام وإبراهيم حسن سيعقدان جلسة خاصة مع محمد عبدالمنعم مدافع نيس الفرنسي، بمجرد إنضمامه لمعسكر المنتخب الوطني اليوم الإثنين

جلسة التوأم مع عبد المنعم تأتي بهدف رفع الروح المعنوية لمدافع الفراعنة ومحاولة إعادة الثقة إليه، بعد خروجه من حسابات المدير الفني لنيس الفرنسي في أخر مباراتين للفريق، حيث شاهدهما اللاعب من على مقاعد البدلاء أمام لاتسيو في الدوري الأوربي وأمام باريس سان جيرمان في مباراة الأمس بالدوري الفرنسي، ما جعل اللاعب يشعر بتجاهل واضح من قبل المدير الفني، وأنه لن يكون له دور أساسي مع نيس خلال المرحلة المقبلة، ما أثر على الحالة النفسية للمدافع الدولي.

وبات من المؤكد أن يقوم التوأم بتحفيز اللاعب ومطالبته بعدم اليأس، وتقديم أفضل ما لديه خلال مشاركاته مع منتخب مصر، لأنه سيكون أفضل رد على المدير الفني للفريق الفرنسي فرانك هايس، كما أن المنتخب الوطني سيبقى دائما هو بوابة عبد المنعم للعب في أفضل الدوريات الأوربية.

عمر مرموش يتوهج في الدوري الألماني، فيتو

استغلال انتفاضة مرموش الهجومية

أما ثاني الأهداف التي يسعى إليها التوأم حسن، فهو الإحتفاء بجناح المنتخب الوطني عمر مرموش بعد نجاحاته الأخيرة مع فريقه إنتراخت فرانكفورت الألماني، ونجاحه في تصدر قائمة هدافي الدوري الألماني، الأمر الذي جعل اللاعب محط أنظار كبار الدوريات الأوربية في إنجلترا وإسبانيا.

ويخطط التوأم لاستغلال الروح المعنوية العالية لمرموش وتوظيفها بالشكل المناسب الذي يخدم مصالح المنتخب الوطني، وتقديم مزيد من الدعم للاعب لمواصلة تألقه في الملاعب الألمانية.

إبراهيم عادل، فيتو

مواصلة تجديد الدماء داخل صفوف منتخب مصر

حسام حسن أبلغ معاونيه في الإجتماعات الأخيرة أنه ينوي تجديد الدماء والنزول بمعدل أعمار اللاعبين داخل تشكيلة المنتخب الوطني، خاصة أن الفريق مقبل على محافل وبطولات كبرى أبرزها كأس الأمم الإفريقية وبطولة كاس العالم 2026 حال نجح الفراعنة في التأهل لها.

لذلك فقد قرر الإعتماد خلال المرحلة المقبلة على اللاعبين صغار السن، وهو ما دفعه لإستبعاد بعض اللاعبين كبار السن من المعسكر الحالي مثل محمد النني وأحمد حجازي وعمر جابر وعمر كمال عبد الواحد.

وكان حسان حسن بدأ الإستعانة ببعض اللاعبين الشباب من لاعبي المنتخب الأولمبي الذي شارك مؤخرا في أولمبياد باريس 2024 مثل إبراهيم عادل ومحمد شحاتة وأحمد نبيل كوكا وأحمد عيد ظهير المصري البورسعيدي

ويعتمد حسام حسن على الثنائي رامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم في مركز قلب الدفاع بعد إبعاد أحمد حجازي ومعهم خالد صبحي إلى جانب وجود حمدي فتحي وتوظيفه في الدفاع إلى جانب مركزه الأساسي كلاعب خط وسط، بالإضافة إلى أحمد رمضان بيكهام مع إمكانية الإستعانة مستقبلا بعمر فايد المحترف في الدوري البلجيكي.

أحمد عيد ظهير أيمن منتخب مصر، فيتو

الحفاظ على صدارة المجموعة الثالثة

رابع الأهداف التي يسعى حسام حسن لتحقيقها خلال المعسكر الحالي، هو تحقيق الفوز على المنتخب الموريتاني في مباراتي الذهاب والإياب، حتى يرفع رصيده إلى النقطة 12 لوضع قدمه مبكرا في نهائيات كأس الأمم الإفريقية بالمغرب، لذلك فإن حسام حسن سيطالب لاعبيه بتحقيق الفوز على منتخب المرابطين في لقاء الجمعة المقبل بالقاهرة، والفوز في لقاء الإياب بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أو على أقل تقدير العودة من هناك بنقطة التعادل.

وتأتي رغبة حسام حسن في تحقيق الفوز على المنتخب الموريتاني ذهابا وعودة، لأن ذلك سيرسخ أقدامه بشكل أكبر ويضمن له الإستمرار فترة أطول على رأس القيادة الفنية للفراعنة خلال المرحلة المقبلة، وحتى لا يلقى نفس المصير الذي لقيه أسلافه في الجهاز الفني الراحل ايهاب جلال وروي فيتوريا وحسام البدري

منتخب مصر، فيتو

موعد مباراتي منتخب مصر أمام موريتانيا

وحدد منتخب مصر السابعة مساء الجمعة المقبل 11 أكتوبر، موعدًا لمواجهة منتخب موريتانيا بالقاهرة، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

وحدد منتخب موريتانيا يوم 15 أكتوبر الجاري موعدا لمباراة الجولة الرابعة في الإياب، والتي ستقام في رواندا.