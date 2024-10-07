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التوأم يعقد جلسة خاصة مع محمد عبدالمنعم بمعسكر منتخب مصر

التوأم حسام وإبراهيم
التوأم حسام وإبراهيم حسن، فيتو

منتخب مصر، يعقد التوأم حسام وإبراهيم حسن جلسة خاصة مع محمد عبدالمنعم مدافع نيس الفرنسي، بمجرد انضمام لمعسكر المنتخب الوطني اليوم الإثنين.

موعد وصول محمد عبد المنعم معسكر منتخب مصر

ومن المقرر، أن يصل محمد عبد المنعم القاهرة، اليوم الإثنين، قادما من فرنسا، للإنتظام في معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، إستعدادا لمواجهتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

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جلسة إعادة الثقة لمدافع منتخب مصر

جلسة التوأم مع عبد المنعم تأتي بهدف رفع الروح المعنوية لمدافع الفراعنة ومحاولة إعادة الثقة إليه، بعد خروجه من حسابات المدير الفني لنيس الفرنسي في أخر مباراتين للفريق، حيث شاهدها اللاعب من على مقاعد البدلاء أمام لاتسيو في الدوري الأوربي وأمام باريس سان جيرمان في مباراة الأمس بالدوري الفرنسي، ما جعل اللاعب يشعر بتجاهل واضح من قبل المدير الفني، وأنه لن يكون له دور أساسي مع نيس خلال المرحلة المقبلة، ما أثر على الحالة النفسية للمدافع الدولي.

محمد عبد المنعم في تدريبات نيس، فيتو

وبات من المؤكد أن يقوم التوأم بتحفيز اللاعب ومطالبته بعدم اليأس، وتقديم أفضل ما لديه خلال مشاركاته مع منتخب مصر، لأنه سيكون أفضل رد على المدير الفني للفريق الفرنسي فرانك هايس، كما أن المنتخب الوطني سيبقى دائما هو بوابة عبد المنعم للعب في أفضل الدوريات الأوربية.

انطلاق معسكر منتخب مصر

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن أولى تدريباته باستاد القاهرة الدولي استعدادًا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي ١١ و١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب.

منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.

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