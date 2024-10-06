منتخب موريتانيا يبدأ معسكره في تونس استعدادا لمباراتي مصر بتصفيات أمم إفريقيا

منتخب مصر، يبدأ منتخب موريتانيا الأول معسكره في مدينة طرقبة التونسية اليوم الأحد، استعدادا لمباراتي منتخب مصر في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

وغادرت بعثة موريتانيا بلادها أمس السبت من أجل خوض معسكر إعدادي قبل السفر الى مصر لخوض مباراة الجولة الثالثة للتصفيات في القاهرة يوم 11 أكتوبر الحالي.

فيما ينطلق اليوم الأحد معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، استعدادا لمواجهتي موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

تفاصيل اليوم الأول بمعسكر منتخب مصر

ويبدأ تجمع لاعبي منتخب مصر الوطني في أحد الفنادق بمنطقة التجمع الخامس في الساعة الثانية ظهرا، على يتناول الفريق وجبة الغداء، ويخضع بعدها اللاعبين لقسط من الراحة على أن يخوض الفريق مرانه الأول في السابعة مساء.

ويشهد اليوم الأول انضمام اللاعبين المحليين فقط، على أن يبدأ انتظام اللاعبين المحترفين لمعسكر الفريق غدا الإثنين.

ويستضيف الملعب الرئيسي باستاد القاهرة التدريبات اليومية لمنتخب مصر، حتى موعد السفر إلى موريتانيا يوم 13 أكتوبر لخوض مباراة الإياب أمام المنتخب الموريتاني يوم 15 من الشهر نفسه.

حسام حسن مع لاعبي منتخب مصر، فيتو

موعد مباراة منتخب مصر وموريتانيا في لقاء الذهاب

وحدد منتخب مصر السابعة مساء يوم يوم 11 أكتوبر الجاري موعدًا لمواجهة منتخب موريتانيا بالقاهرة، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

وحدد منتخب موريتانيا يوم 15 أكتوبر الجاري موعدًا لمباراة الجولة الرابعة في الإياب، والتي ستقام في رواندا.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا، فيتو

قائمة منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة المنتخب استعدادًا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي ١١ و١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥.

وضمت قائمة منتخب مصر 24 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - محمد عواد - مصطفى شوبير.

الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد حمدي شرف - أحمد عيد.

الوسط: محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا - حمدي فتحي - مروان عطية - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - نبيل عماد دونجا - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفي فتحي - إبراهيم عادل.

الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل.

منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.